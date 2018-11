ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനില്‍ സംയുക്ത സേനയുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു. നാല് ഭീകരരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടല്‍.

നദിഗാം ഗ്രാമത്തില്‍ പതിവ് തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെ പോലീസും സി.ആര്‍.പി.എഫും അടങ്ങിയ സംയുക്ത സേനക്കു നേരെ ഭീകരര്‍ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യം നടത്തിയ തിരിച്ചടിയിലാണ് നാല് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ശ്രീനഗറില്‍ നിന്നും 60 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്ന നദിഗാം.

content highlights: One army and 4 terrorists Killed in Shopian J&K