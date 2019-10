വാഷിങ്ടണ്‍: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ കേന്ദ്രസർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്കിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവ്ര‍ത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ കഴിഞ്ഞ 70 വര്‍ഷമായി പാകിസ്താന്‍ കശ്മീരിനെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും നിഷ്ഫലമാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കര്‍. അമേരിക്കയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ശക്തികള്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് കോപ്പുകൂട്ടുന്നതിന് ഇന്റര്‍നെറ്റും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനാണാണ് നിലവില്‍ അവിടെ മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന് നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വികസന ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പരിവര്‍ത്തന സമയത്ത് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാഷിങ്ടണില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയില്‍ പറഞ്ഞു.

70 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി പ്രാദേശികമായി അടക്കം അവിടെ നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യമുണ്ട്. അതിര്‍ത്തിയിലുടനീളം ഈ നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചില പ്രതികരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വളരെ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുമ്പോള്‍ അതിന്റെ പരിവര്‍ത്തന ഘട്ടം അപകടം പിടിച്ച രീതിയിലാകും. പ്രതികരണങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹംപറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ജമ്മുകശ്മീരില്‍ വികസനം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കില്‍ 70 വര്‍ഷം പാകിസ്താന്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ജയ്ശങ്കര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Once India Triggers Development in J&K, Pakistan's 70-Year Plans Will Collapse-S.Jaishankar