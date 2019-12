ബെംഗളൂരു: ബലാത്സംഗ കേസിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യംവിട്ട വിവാദസ്വാമി നിത്യാനന്ദയ്ക്ക് 'സ്വന്തം രാജ്യം'. കൈലാസം എന്ന് പേര്. പുതിയ രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇക്വഡോറിലാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വെബ്‌സൈറ്റും ഇയാളുടേതായുണ്ട്.

ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഇക്വഡോറില്‍ ഒരു ദ്വീപ് നിത്യാനന്ദ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ ദ്വീപാണ് ഇയാള്‍ തന്‍റെ രാജ്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 'ഭൂമിയിലെ മഹത്തായ ഹിന്ദു രാജ്യം' എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിത്യാനന്ദ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയുമെല്ലാമുള്ള പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആണിതെന്നും നിത്യാനന്ദയുടെ ബെബ്‌സൈറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കായുള്ള അതിര്‍ത്തികളില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് കൈലാസം എന്നാണ് അവകാശവാദം. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഹിന്ദു മതാചാരങ്ങള്‍ വെച്ചുപുലര്‍ത്താന്‍ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണിതെന്നും വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നു. രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ടും പതാകയും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മാതൃകയും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും ശാസ്ത്രവും യോഗയും ധ്യാനവുമെല്ലാമുള്ള ഗുരുകുല സംവിധാനമാണ് പുതിയ രാജ്യത്തുള്ളതെന്നാണ് അവകാശവാദം. പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് ആരോഗ്യപരിപാലനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സൗജന്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ, രാജ്യം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പൗരന്‍മാര്‍ ഉദാരമായി സംഭാവന നല്‍കണമെന്ന നിത്യാനന്ദയുടെ അഭ്യര്‍ഥനയും വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ട്.

കൈലാസം എന്ന ഈ രാജ്യം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിത്യാനന്ദയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് 2018 ഒക്ടോബറിലാണ് നിര്‍മിച്ചത്. പാനമയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇതിന്റെ ഐപി അമേരിക്കയിലെ ഡാലസിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 2019 ഒക്ടോബറിലാണെന്നും സൈബര്‍ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ബലാത്സംഗ കേസില്‍ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട് പോലുമില്ലാത്ത നിത്യാനന്ദ ഇന്ത്യ വിട്ടത്. ഇക്കാര്യം ഗുജറാത്ത് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളുടെ പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ കാലാവധി 2018 സെപ്തംബറില്‍ അവസാനിച്ചിരുന്നു. പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട് ഇല്ലാതെ ഇയാള്‍ എങ്ങനെ രാജ്യംവിട്ടു എന്നതോ എവിടേയ്ക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്നതോ വ്യക്തമല്ല.

രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അനധികൃതമായി തടവില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്ന കേസില്‍ നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെണ്‍മക്കളെ നിത്യാനന്ദയുടെ അഹമ്മദാബാദിലെ ആശ്രമത്തില്‍ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതായി ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ദമ്പതിമാര്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ നിത്യാന്ദയ്ക്കെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകല്‍, അന്യായമായി തടവില്‍വെക്കല്‍ എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിത്യാനന്ദയുടെ പ്രാണപ്രിയ, പ്രാണതത്വ എന്നീ അനുയായികള്‍ റിമാന്‍ഡിലാണ്.

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ നിത്യാനന്ദയുടെ യഥാര്‍ഥ പേര് രാജശേഖരന്‍ എന്നാണ്. 2000ല്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ഇയാള്‍ പ്രശസ്തനാകുന്നത്. ഒരു തെന്നിന്ത്യന്‍ നടിയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ പുറത്തായതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2010ല്‍ ഇയാള്‍ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംനേടിയിരുന്നു. നിരവധി ബലാത്സംഗകേസുകളും മറ്റു ക്രിമിനല്‍ കേസുകളും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: On The Run From Law, Nithyananda Establishes His Own 'Nation' Called 'Kailaasa' Near Ecuador