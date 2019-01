ന്യൂഡല്‍ഹി: സംവരണ ബില്ലിന്മേല്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ അടക്കം ഏവരേയും ഞെട്ടിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ നേതാവും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായ എം.തമ്പിദുരൈ.

ഓരോ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാലിച്ചോ എന്നായിരുന്നു അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാവ് എം തമ്പിദുരൈയുടെ ചോദ്യം. സംവരണ ബില്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബില്ലിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ സംശയം ഉന്നയിച്ച തമ്പിദുരൈ പുതിയ നിയമം അഴിമതി വര്‍ധിപ്പിക്കാനേ ഇടവരുത്തൂവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആളുകള്‍ കൈക്കൂലി നല്‍കി തങ്ങള്‍ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. പാവങ്ങള്‍ക്കായി പല പദ്ധതികളുമുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണോ ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത ഈ ബില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സംവരണ ബില്‍ സുപ്രീംകോടതി അസാധുവാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം നല്‍കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെ ബിജെപിയുമായി ഇടയുന്നതായാണ് സൂചന.

ബില്ലിന്മേല്‍ നടന്ന വോടെടുപ്പില്‍ നിന്ന് തമ്പിദുരൈ വിട്ടുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു

