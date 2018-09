ചെന്നൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 68-ാം പിറന്നാള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യത്യസ്തമായി ആഘോഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിറന്നാൾ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷസൂചകമായി സ്വര്‍ണമോതിരം സമ്മാനം നല്‍കാനാണ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ തീരുമാനം.

സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷയും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജന്‍ ചെന്നൈയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ നവജാതശിശുക്കള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണമോതിരം സമ്മാനിച്ചു.

Happy birthday to the world's most powerful and popular leader

Thiru @narendramodi

May God give him with good health and strength to fulfil his vision of transforming India into a strong, developed and progressive Nation #HappyBDayPMModi #TamilNaduCelebratesModi pic.twitter.com/2V6YT4UJzM

— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) September 17, 2018

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ പിറന്നാളിന് ആ ദിവസം ജനിച്ച ഏഴു ശിശുക്കള്‍ക്ക് എഐഎഡിഎംകെ സ്വര്‍ണ മോതിരം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡി ജയകുമാര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് രാജാ സര്‍ രാമസ്വാമി മുതലിയാര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ഇത്തരത്തില്‍ സ്വര്‍ണമോതിരം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തന്റെ പിറന്നാള്‍ ദിനം നരേന്ദ്ര മോദി വാരാണസിയില്‍ ചെലവഴിക്കുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. കാശി വിശ്വനാഥക്ഷേത്രസന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം ചലോ ജീത്തേ ഹൈ എന്ന ചലച്ചിത്രം കാണും. ഈ ചിത്രം മോദിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി നിര്‍മിച്ചതാണ്. നിരവധി നൂതന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.