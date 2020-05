കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുന്‍നിരയിലാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍. നേരവും കാലവും നോക്കാതെ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പോലും വകവെയ്ക്കാതെയാണ് പലരും 24 മണിക്കൂറും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വദിനത്തില്‍ അത്തരമൊരു അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ഡോക്ടറായ കാമ്‌ന കക്കാര്‍. സുരക്ഷാവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ കോവിഡ് ഐസിയു വാര്‍ഡില്‍ ജോലിക്കിടെ ആര്‍ത്തവം സംഭവിച്ചതിന്റെ പ്രയാസമാണ് ഡോ. കാംന പറയുന്നത്.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ആര്‍ത്തവത്തെ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന ആശങ്ക തീരെയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാനും. എന്നാല്‍ കോവിഡ് ഐസിയു വാര്‍ഡില്‍ പിപിഇ കിറ്റിനുള്ളില്‍ ശ്വാസം മുട്ടിയിരുന്ന അന്ന് എനിക്ക് ആര്‍ത്തവം മറയ്ക്കാന്‍ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളോ ടാപോണുകളോ മറ്റ് വഴികളോ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് അല്‍പം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

അനസ്തീഷ്യോളജി സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഞാന്‍. പിപിഇ കിറ്റ്, ഗോഗിള്‍സ്, മാസ്‌ക്, ഫെയ്‌സ് ഷീല്‍ഡ് എന്നിവകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷതീര്‍ത്തുമാത്രമേ കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം. പിപിഇ കിറ്റ് ധരിക്കാന്‍ തന്നെ വേണം ഏറെ നേരം. ഡോണിങ് എന്നാണ് ഈ പ്രക്രിയയെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള ഐസിയുവിലേക്ക് ഞങ്ങള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും, 6 മണിക്കൂര്‍ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം ഐസിയുവില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നതും വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയാണ്. രോഗവ്യാപനം തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. രോഗാണുക്കളെ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ധരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ സൂക്ഷ്മമായാണ് പിപിഇ കിറ്റ് അഴിക്കുന്നത്. ഡോഫിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കും വേണം 45 മിനുട്ടില്‍ അധികം നേരം.

മെയ് 17ന് ഞാന്‍ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പോള്‍ തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു, എന്നാല്‍ ആര്‍ത്തവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള വേദനയാണ് അതെന്ന് ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആര്‍ത്തവസാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അതെന്ന് ഓര്‍ത്തുപോലുമില്ല. പിപിഇ കിറ്റിനുളളില്‍ ഒരു സ്ത്രീശരീരമാണുള്ളതെന്ന് പോലും ഞാന്‍ മറന്നു. ആ ദിവസം ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ് ആശുപത്രിയിലെത്തി, പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചു, ഡ്യൂട്ടിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

അന്ന് അഞ്ച് കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഐസിയുവിലുള്ളത്. ഡ്യൂട്ടിയില്‍ എന്നെ സഹായിക്കാന്‍ ഒരു ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടറും ഒരു നേഴ്‌സുമാണുള്ളത്. ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുശേഷമാണ് കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍ അസ്വാഭാവികമായ എന്തോ ഒന്നുണ്ടെന്ന തോന്നല്‍. പെട്ടെന്ന്‌ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് എന്റെ ആര്‍ത്തവരക്തമാണെന്ന്. ആകെ സ്തബ്ധയായി പോയ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്.

കൈയ്യില്‍ സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ ഇല്ല, കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവര്‍ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്യൂട്ടിയില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം സാധനങ്ങള്‍ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാന്‍ അനുവാദമില്ല. സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നുവെച്ചാല്‍ തന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പ്രയത്‌നത്തിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് ഊരി നാപ്കിന്‍ ധരിച്ച് വീണ്ടും പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ സാധിക്കുയുള്ളൂ. എനിക്ക് പകരം മറ്റാരെയെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ഏല്‍പ്പിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചാല്‍ അത് മൂന്നോളം പിപിഇ കിറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ്, അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് പകരം ഡ്യൂട്ടിയില്‍ കയറാന്‍ മറ്റൊരാള്‍ അവിടെ ഇല്ലാതാനും. സീനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെല്ലാം മീറ്റിങിലാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ അവരെ വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല. എനിക്ക് മുന്നില്‍ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വഴി ആ പിപിഇ കിറ്റില്‍ ശേഷിക്കുന്ന നാല് മണിക്കൂര്‍ ഷിഫ്റ്റില്‍ തുടരുക എന്നുമാത്രമായിരുന്നു.

അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ എന്റെ ആര്‍ത്തവരക്തം അന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകി. അതിനെ തടയാന്‍ എന്റെ കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍ അന്ന് നാപ്കിനുകള്‍ സുരക്ഷിതമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വം പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന അണുബാധയുടെ പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, ആ സുരക്ഷ അന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാന്‍ ധരിച്ചിരുന്ന കിറ്റിലേക്ക് രക്തക്കറ പുരളില്ലെന്ന സമാധാനം എനിക്കില്ലാതായി, അന്നാണ് ഞാന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്, ആര്‍ത്തവശുചിത്വം പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഈ ലോകത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച്,എ എന്നെപ്പോലെ, നിങ്ങളെപ്പോലെ നാപ്കിനുകളും കപ്പുകളും ടാപോണുകളും വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ആയിരങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

കോവിഡ് വരും, പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ വരും, വെള്ളപ്പൊക്കം വരും, ചുഴലിക്കാറ്റ് വരും, ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ വരും.. അപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തില്‍ ആര്‍ത്തവകാല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നവര്‍. അവര്‍ക്കായി ഇടപെടാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം. തന്റെ അനുഭവത്തിനുശേഷം കോവിഡ് വാര്‍ഡിലെ സ്ത്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആര്‍ത്തവ സൈക്കിളിന്റെ കാലം ഡ്യൂട്ടി മാറ്റിക്കൊടുക്കാന്‍ നടപടി ഉണ്ടായെന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാമ്‌ന തന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തുന്നത്.

Content Highlights: On my first day of Covid ICU duty, I bled in my PPE. Periods happen, even in a pandemic, menstrual hygiene day