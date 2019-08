ന്യൂഡല്‍ഹി: നാല്‍പത്തി നാല് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള മിഗ്-21 യുദ്ധവിമാനമാണ് വ്യോമസേന ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ ബി.എസ്. ധനോവ. ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള കാര്‍ പോലും ഒരാളും ഓടിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യോമസേനയുടെ ആധുനികവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ നടന്ന സെമിനാറില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അടുത്തിടെ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലടക്കം ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചത് റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത മിഗ്-21 ആയിരുന്നു. അതേസമയം, പാകിസ്താന്‍ എഫ്-16 ജറ്റുകളാണ് പ്രത്യാക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. മിഗ്-21 ഈ വര്‍ഷത്തോടുകൂടി ഘട്ടംഘട്ടമായി ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ പറഞ്ഞു.

1973-74 കാലത്താണ് മിഗ്-21 വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായത്. ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത വിമാനഭാഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നിര്‍വഹിച്ചാണ് വിമാനങ്ങള്‍ ഇക്കാലമത്രയും ഉപയോഗിച്ചത്. റഷ്യക്കാര്‍ നിലവില്‍ ഈ വിമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

പാകിസ്താന്റെ പിടിയിലായ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമാന്‍ പറത്തിയിരുന്നത് മിഗ് 21 ബയ്‌സണ്‍ വിമാനമായിരുന്നു. പാകിസ്താന്റെ എഫ്-16 വിമാനം വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താന്‍ വര്‍ത്തമാന് സാധിച്ചിരുന്നു. മിഗ്-21ന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പാണ് മിഗ് 21 ബെയ്‌സണ്‍.

