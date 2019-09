ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യാഴാഴ്ച എണ്‍പത്തിയേഴാം പിറന്നാളാഘോഷിക്കുന്ന മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചു. യുഎസ് പര്യടനത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യങ്ങള്‍ നേര്‍ന്ന് ആശംസാസന്ദേശമറിയിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവിന് ലഭിച്ച ആദ്യ ആശംസാസന്ദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മോദിയുടേത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മോദി പിറന്നാള്‍ ആശംസ നേര്‍ന്നത്.

'ഞങ്ങളുടെ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ജിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ദീര്‍ഘായുസ്സിനുമായി പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു'. നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Best wishes to our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji on his birthday. I pray for his long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2019

കേന്ദ്രപ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ് നാഥ് സിങ്ങും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു.

Greetings and warm wishes to former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji on his birthday. I wish him good health and a long life. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 26, 2019

Best wishes to Dr Manmohan Singh ji on his birthday. He played a vital role in India's recognition as an Economic Superpower and the nation will forever be indebted for same. May God bless him with health & happiness. #HappyBirthdayDrSingh pic.twitter.com/7BfPLQqsUJ — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 26, 2019

2004-2014 കാലഘട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച മന്‍മോഹന്‍ സിങ് നിലവില്‍ രാജ്യസഭാംഗമാണ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് നരസിംഹറാവു സര്‍ക്കാര്‍ കാലത്ത് ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു.

