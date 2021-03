ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനയാത്രികര്‍ ശരിയായി മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തതിനെതിരെ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ നിര്‍ദേശം. വിമാനത്താവളത്തിലും വിമാനത്തിനുള്ളിലും യാത്രക്കാര്‍ ശരിയായി മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് സി. ഹരിശങ്കര്‍ ആണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കോടതി എല്ലാ ആഭ്യന്തര വിമാനകമ്പനികള്‍ക്കും കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍നിന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലേയ്ക്ക് എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിന് നടത്തിയ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് യാത്രക്കാര്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതായി ജസ്റ്റിസ് സി. ഹരിശങ്കറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. വിമാനത്താവളത്തിലും വിമാനത്തിനുള്ളിലും വളരെ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമാണ് കാണാനായതെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി ഉത്തരവിറക്കുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

എല്ലാ യാത്രക്കാരും മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പലരും അത് താടിക്കു താഴെയാണ് ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും ശരിയായി മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതില്‍ മിക്കവാറും യാത്രക്കാര്‍ ഉദാസീനരായിരുന്നെന്നും ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലും ബസിലും വിമാനത്തിനുള്ളിലും ഇത് ദൃശ്യമായിരുന്നു. വിമാന ജോലിക്കാന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാത്രക്കാര്‍ അത് പാലിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വായ, മൂക്ക് എന്നിവ ശരിയായി മറയത്തക്ക വിധത്തില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാത്രക്കാര്‍ എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നുതടക്കം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം വിമാന ജീവനക്കാര്‍ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. യാത്രക്കാരില്‍ ആരെങ്കിലും ഇതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ ഉടന്‍ അയാളെ വിമാനത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തിറക്കണം. ഇത്തരം യാത്രക്കാര്‍ക്കെതിരെ യാത്രാനിരോധനം അടക്കം കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

