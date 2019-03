വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കാഴ്ച, ഓടുന്ന കാറിന്റെ ബോണറ്റില്‍ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍. ഏതോ സിനിമാരംഗത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദില്‍ നടന്ന സംഭവമാണ്.

#WATCH In a shocking case of road rage seen in Ghaziabad, driver of a car drove for almost 2 kilometers with a man clinging on to the car bonnet. The driver was later arrested by Police (6.3.19) (Note:Strong language) pic.twitter.com/hocrDi7qgg