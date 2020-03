മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ കോപ്പിയടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. യവത്മാല്‍ ജില്ലയിലെ ജില്ലാ പരിക്ഷത്ത് സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

പരീക്ഷാമുറിക്ക് പുറത്തെ മതിലില്‍ കയറി നില്‍ക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ മുറിക്കുള്ളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളോട് സംസാരിക്കുന്നതും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ ആണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

#WATCH Maharashtra: People seen climbing the boundary walls and providing chits to students, writing their class X Matriculation examination at Zila Parishad School, Mahagaon in Yavatmal district. (03.03.2020) pic.twitter.com/IqwC4tdhLQ