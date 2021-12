ഭോപ്പാല്‍: ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ജാമ്യം നേടിയ മലേഗാവ് സ്‌ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതിയും ബി.ജെ.പി. എം.പിയുമായ പ്രജ്ഞാ സിങ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ശക്തിനഗറില്‍നിന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരുമിനുട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍, പ്രജ്ഞ അനായാസേന ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചുറ്റും നില്‍ക്കുന്നവര്‍ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.

Out on bail in the Malegaon blasts case on medical grounds, BJP MP Pragya Singh Thakur was seen playing cricket in Bhopal. pic.twitter.com/41cP4GugRb