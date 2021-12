ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ വ്യാപിക്കുന്നതായുള്ള ഭീതി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 422 ആയി. ഒമിക്രോണ്‍ വ്യാപനഭീതി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകള്‍ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഒമിക്രോണ്‍ രോഗികളുള്ളത്. 108 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ട്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 79 പേര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗുജറാത്ത് 43, തെലങ്കാന 41, തമിഴ്‌നാട് 34, കേരളം 38, കര്‍ണാടക 31 എന്നിങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥനം തിരിച്ചുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം. ഒമിക്രോണ്‍ ബാധിച്ച 130 പേരാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തരായത്.

കോവിഡ് 19ന്റെ ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം യൂറോപ്പില്‍ പിടിമുറുക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫ്രാന്‍സിലും ഇറ്റലിയിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ഫ്രാന്‍സില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 1,04,611 കേസുകളാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിന് കാരണം വ്യാപനശേഷി കൂടുതലുള്ള ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദമാണെന്നാണ് സൂചന. യൂറോപ്പില്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കയിലും കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ ഒമിക്രോണ്‍ കൂടുതല്‍ പിടിമുറുക്കുമെന്നും ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വര്‍ധിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇന്ത്യയില്‍ ക്രമേണ രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ജനുവരി 10 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കും. ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസായി കിട്ടുക മറ്റൊരു വാക്സിനായിരിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. അതായത് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ ഒരേ വാക്സിന്റെ രണ്ട് ഡോസ് ആണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വാക്സിനാകും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസായി ലഭിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കും. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികള്‍ക്കും ഒപ്പം ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള 60 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവര്‍ക്കുമാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുക.

ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുറയാതെ നില്‍ക്കുകയും ഒപ്പം വാക്‌സിനേഷനില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയക്കും. കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേക സംഘം എത്തുക.

