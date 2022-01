ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോണ്‍ കേസുകള്‍ കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് കത്തെഴുതി. കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉയരുന്ന പക്ഷം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

താത്കാലിക ആശുപത്രികള്‍ സജ്ജമാക്കാനും ഹോം ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപവത്കരിക്കാനുമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും കത്തില്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. താത്കാലിക ആശുപത്രികള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് സി.എസ്.ഐ.ആര്‍, ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ., സ്വകാര്യ മേഖല, കോര്‍പറേഷനുകള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.

നേരിയ രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഹോട്ടല്‍ മുറികളും മറ്റ് താമസകേന്ദ്രങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യമേഖലയിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്നും കേന്ദ്രനിര്‍ദേശം പറയുന്നു. നേരത്തെ, കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വന്‍വര്‍ധനയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തില്‍ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.

പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഇവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, സ്ഥിതി മോശമാകുന്ന പക്ഷം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടിയും വരും. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അത് കൃത്യമായി നടപ്പാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തില്‍ പറയുന്നു. എല്ലാ ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ കേസുകളെയും നിരീക്ഷിക്കാനും കാള്‍ സെന്ററുകളിലും കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപവത്കരിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

content highlights: omicron: prepare make shift hospitals and special teams centre writes to state and union territories