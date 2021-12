ബെംഗളൂരു: കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോണ്‍ (ബി 1.1.529) വകഭേദത്തിനെതിരേ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. എല്ലാ രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരേയും നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച കത്തയച്ചത്.

റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നതായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം നേരത്തെ നല്‍കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന മറ്റൊരു നിര്‍ദേശം. സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവരെ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പരിശോധനക്ക് വിധേയരാക്കണം. അതോടൊപ്പം ചിലമേഖലകളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപന ക്ലസ്റ്ററുകളുണ്ടെന്ന ആശങ്കയും ആരോഗ്യമന്ത്രാലം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒമിക്രോണ്‍ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ വ്യാപന തോത് പരിശോധിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് യാതൊരുവിധ വിഷയങ്ങളും മറച്ചുവെക്കാനില്ലെന്നും നിലവില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ നേരിടാന്‍ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സജ്ജമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു.

കര്‍ണാടകത്തില്‍ രണ്ട് പുരുഷന്മാരിലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 66-ഉം 46-ഉം പ്രായക്കാരായ ഇവര്‍ക്ക് നേരിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈറസ് വകഭേദം കണ്ടെത്തിയ നാല്പത്തിയാറുകാരന്‍ ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറാണ്.

ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെയാള്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പൗരനാണ്. അറുപത്തിയാറുകാരനായ ഇദ്ദേഹം കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഐസൊലേഷന് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം സ്വകാര്യ ലാബില്‍നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായെത്തിയ ഇദ്ദേഹം ദുബായിലേക്ക് പോയതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Omicron concern in India; Health Secretary writes to state govts about alarming fall in COVID-19 testing rates