ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീര്‍ നിയസഭ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക് പിരിച്ചുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ബിജെപി നേതാവ് റാം മാധവും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും തമ്മില്‍ ട്വീറ്റര്‍ പോര്. മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ പിഡിപിയുമായി ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ തയ്യാറായത് പാക് നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമാണെന്ന റാം മാധവിന്റെ പരാമര്‍ശമാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്.

I dare you @rammadhavbjp ji to prove your allegation. You have RAW, NIA & IB at your command (CBI too is your parrot) so have the guts to place evidence in the public domain. Either prove this or be man enough to apologise. Don’t practice shoot & scoot politics. https://t.co/KEbOo0z6O2