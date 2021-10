മുംബൈ: തന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന നര്‍ക്കോട്ടിക് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ (എന്‍.സി.ബി.)യിലെ ഉന്നത ഉദ്യഗസ്ഥന്‍. മിന്നല്‍ റെയ്ഡിലൂടെ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിപ്പാര്‍ട്ടി പൊളിച്ചടുക്കിയതും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും സോണല്‍ ഡയറക്ടറായ സമീര്‍ വാങ്കെഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍.സി.ബി. സംഘമായിരുന്നു. സമീര്‍ വാങ്കെഡയും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുത്ത ജയിനും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് മേധാവിയടെ ഓഫീസിലെത്തി പരാതി നല്‍കി.

നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരാതി നല്‍കിയതായി എന്‍.സി.ബി. വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. സമീര്‍ വാങ്കഡെയുടെ മാതാവിനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം പതിവായി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതുമായ സെമിത്തേരിയില്‍ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേര്‍ ശേഖരിച്ചതായി ഏജന്‍സി വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച വാങ്കഡെ വിഷയം ഗൗരവകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കുടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും പറയാനുള്ളതെല്ലാം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മുത്ത ജയിനും പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്ന് കേസിലാണ് സമീര്‍ വാങ്കെഡെ എന്ന എന്‍.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടുന്നത്. നടി റിയ ചക്രവര്‍ത്തി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച കേസില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരെയാണ് എന്‍.സി.ബി. സംഘം ചോദ്യംചെയ്തത്. മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പല മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പ്പനക്കാരും പിന്നീട് പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. എന്‍.സി.ബി. മുംബൈ സോണല്‍ ഡയറക്ടാറയ സമീര്‍ വാങ്കെഡെയായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷനുകള്‍ക്കെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്.

2008 ബാച്ചിലെ ഐ.ആര്‍.എസ്. ഓഫീസറാണ് സമീര്‍ വാങ്കെഡെ. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറായാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് എയര്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍, എന്‍.ഐ.എ. അഡീഷണല്‍ എസ്.പി, ഡി.ആര്‍.ഐ. ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്‍ തുടങ്ങിയ പദവികളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഇതിനുശേഷമാണ് എന്‍.സി.ബി.യില്‍ എത്തുന്നത്.

കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറായിരിക്കെ സിനിമാതാരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികള്‍ക്ക് യാതൊരു ഇളവും നല്‍കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു സമീര്‍ വാങ്കെഡെ. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കള്‍ കൃത്യമായ നികുതി ഈടാക്കാതെ വിട്ടുനല്‍കിയിരുന്നില്ല. 2013-ല്‍ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍വെച്ച് ഗായകന്‍ മിക സിങ്ങിനെ വിദേശകറന്‍സിയുമായി പിടികൂടിയത് സമീര്‍ വാങ്കെഡെയായിരുന്നു. 2011-ലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ സ്വര്‍ണക്കപ്പ് പോലും മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് വിട്ടുനല്‍കിയത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടച്ചതിനുശേഷമാണ്.

മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍വീസ് ടാക്സ് വിഭാഗത്തില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിരിക്കെ നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിന് രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതില്‍ പല പ്രമുഖരും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്‍.സി.ബി.യില്‍ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം ഏകദേശം 17000 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ടയാണ് സമീര്‍ വാങ്കെഡെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നത്. കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രമുഖരുടെയും വസതികളില്‍ സമീര്‍ വാങ്കെഡെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പരിശോധന നടത്തി. ഉന്നതരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചില്ല.

ആര്യന്‍ ഖാന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വാദം ബുധനാഴ്ച

കേസില്‍ ജയിലില്‍കഴിയുന്ന ആര്യന്‍ ഖാന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വാദം പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ ബുധനാഴ്ച നടക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രത്യേകകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകര്‍ അമിത് ദേശായും സതീഷ് മാനെ ഷിന്ദേയുമാണ് നടന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകനായ ആര്യന്‍ ഖാന് വേണ്ടി പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്. ലഹരിവസ്തു പിടിച്ചെടുക്കാതെ ഇത്രയുംദിവസം കസ്റ്റഡിയില്‍ കിടക്കേണ്ടിവരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് ആര്യന്‍ ഖാനെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ അടുത്തദിവസം തന്നെ തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു.

അതേസമയം, അറസ്റ്റിലായ ആര്യന്‍ ഖാന്റെ സുഹൃത്ത് അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച സമര്‍പ്പിക്കും. അര്‍ബാസിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ ലഹരി വിരുന്നുനടന്ന കപ്പലിന്റേയും മറ്റും സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ എന്‍.സി.ബി.യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അര്‍ബാസില്‍നിന്ന് ആറു ഗ്രാം ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നാണ് എന്‍.സി.ബി.യുടെ വാദം. എന്നാല്‍, തന്റെപക്കല്‍ ലഹരി മരുന്നില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അര്‍ബാസിന്റെ വാദം. ഇത് പരിശോധിക്കാനാണ് സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

