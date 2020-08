ഭുവനേശ്വര്‍: കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തവര്‍ക്കുള്ള പിഴ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒഡീഷ സര്‍ക്കാര്‍. പിഴ ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരും.

1897ലെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ മൂന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അസിത് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രകാരം മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തവര്‍ക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷം തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം. നിയമസഭ ചേരാത്തതിനാല്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സിലൂടെ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 52,000 കവിയുകയും മരണസംഖ്യ 314 ആകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ കര്‍ശനമാക്കുന്നത്.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നിയമത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാലാണ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമം ഓര്‍ഡിനന്‍സിലൂടെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

എന്നാല്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള പിഴ ഒരു ലക്ഷമാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടി അല്‍പം കടുത്തതാണെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അഭിഭാഷകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. പിഴ ശിക്ഷ നല്ലതാണെങ്കിലും ഇത്ര വലിയ തുക എത്രപേര്‍ക്ക് നല്‍കാനാകുമെന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒരു മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

