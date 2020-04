ഭുവനേശ്വര്‍: കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രണ്ട് നഗരങ്ങള്‍ ഒഡീഷ പൂര്‍ണമായും അടച്ചിടും. ഭുവനേശ്വര്‍, ഭാദ്രക്ക് നഗരങ്ങളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എട്ടുമണി മുതല്‍ 48 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് പൂര്‍ണമായും അടച്ചിടുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പൊതുജന താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഭുവനേശ്വര്‍, ഭാദ്രക്ക് നഗരങ്ങളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ഒഡീഷ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8 മുതല്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8 വരെയായിരിക്കും ലോക്ക് ഡൗണ്‍.

വീടുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെയും കര്‍ഫ്യൂ ലംഘിക്കുന്നവരെയും പിടികൂടി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അതിനാല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രണ്ട് നഗരങ്ങളിലും പലചരക്ക് അടക്കമുള്ള അവശ്യസേവന കടകള്‍ ഒന്നും തുറക്കില്ലെന്ന് ഡിജിപി അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പാസുകള്‍ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8 മുതല്‍ സാധുതയുണ്ടാവില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് ചില മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകള്‍ മാത്രം തുറക്കും. ആശുപത്രിയില്‍ പോകാന്‍ ആംബുലന്‍സ് മാത്രം അനുവദിക്കുമെന്നും ഡിജിപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Odisha to impose complete lockdown in Bhubaneswar, Bhadrak for 48 hours