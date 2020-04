ജഗത്‌സിങ്പുര്‍: റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലൂടെ 300 കിലോമീററര്‍ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ച് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒഡിഷ സ്വദേശിയായ അറുപതുകാരന്‍ ബെനുധര്‍ മല്ലിക്ക്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു ചണമില്ലില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ബെനുധര്‍. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മില്‍ അടച്ചു. മില്‍ ഉടമ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കുടിശ്ശികയെല്ലാം കൊടുത്തു തീര്‍ത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളാന്‍ നിര്‍ദേശവും നല്‍കി.

എന്നാല്‍ വാഹനം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ അവിടെത്തന്നെ തുടരാനായിരുന്നു മല്ലിക്കിന്റെ തീരുമാനം. ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഉപയോഗിച്ച് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങി ഒരു മാസത്തോളം പിടിച്ചുനിന്നു. മരുന്നും പച്ചക്കറികളും അവശ്യവസ്തുക്കളുമെല്ലാം വാങ്ങിയതോടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ തീര്‍ന്നു. പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ ഒരു വഴിയും കാണാതായപ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ മല്ലിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യവശാല്‍ യാത്രക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ മില്ലില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒഡീഷ സ്വദേശി പ്രദീപ് സ്വെയിന്‍. പ്രദീപ് പുരി ജില്ലക്കാരനാണ്.

'ഒഡീഷയിലേതുപോലെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല.' മല്ലിക്ക് പറയുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 18 ന് ഇവര്‍ നോര്‍ത്ത് 24 പര്‍ഗാനയിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് പ്രദീപിന്റെ സൈക്കിളില്‍ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. എന്നാല്‍ ബലസോര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെത്തിയ ഇവരെ പോലീസ് തടയുകയും ഒരു ട്രക്കില്‍ തിരികെ പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു.'പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ ഏതുഭാഗത്താണ് അവര്‍ ഞങ്ങളെ ഇറക്കിയതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപമാണ് ട്രക്ക് നിര്‍ത്തിയത്. അവിടെയുളള ജീവനക്കാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കി.' മല്ലിക്ക് പറയുന്നു.

കുറച്ചുനേരം പമ്പില്‍ വിശ്രമിച്ച ഇരുവരും യാത്ര തുടരാന്‍ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും സൈക്കിള്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ വെച്ച് ഒഡീഷയിലേക്ക് റെയില്‍വാ ട്രാക്കിലൂടെ കാല്‍നടയായി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 300 കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് നടന്ന് ഇവര്‍ ഞായറാഴ്ച കട്ടക്കിലെത്തി. അവിടെനിന്ന് അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി പോകുകയായിരുന്ന ഒരു പിക്കപ്പ് വാനില്‍ കയറിയാണ് പിന്നെ നയാഹാത് വരെ എത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് മല്ലിക്കും പ്രദീപും സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും നടന്നു. ഒടുവില്‍ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നെങ്കിലും ഒരു ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനിലാണ് മല്ലിക്കിപ്പോള്‍.

മല്ലിക്കിനെ പോല ബൊഡോളിലെ 250 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മടങ്ങിവരുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ 95 പേര്‍ രിജസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

