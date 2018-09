പട്‌ന(ബിഹാര്‍): പീഡന ആരോപണം നേരിടുന്ന ഡോക്ടര്‍ക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ വക കൂട്ടത്തല്ല്. ബീഹാറിലെ കത്തിഹാറിലാണ് സംഭവം. ട്രെയിനി നഴ്സിനെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതാണ് നഴ്സുമാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

കത്തിഹാര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ.ജാവേദിനെയാണ് നഴ്സുമാര്‍ കയ്യേറ്റം ചെയ്തത്. ഇയാളെ കൊല്ലൂ ... എന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് നഴ്സുമാര്‍ വട്ടംകൂടി ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കുന്ന വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ആണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

#WATCH: Nurses of a hospital in Katihar beat up a doctor who allegedly molested a female medical staff. #Bihar pic.twitter.com/CgoEiN97VA