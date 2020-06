കൊച്ചി: മുക്കാല്‍ മണിക്കൂറോളം ബെല്ലടിച്ച ശേഷവും തന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ ആരും എത്തിയില്ലെന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ലിഫ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ നഴ്‌സ്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിയോടെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ലിഫ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇവരെ ഒന്നേകാല്‍ മണിക്കൂറിനു ശേഷം ബോധരഹിതയായ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പിപിഇ കിറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ ധരിച്ച കോവിഡ് വാര്‍ഡിലെ നഴ്‌സാണ് ലിഫ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

എക്കോ മെഷീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി ഒരു ഫ്‌ളോറില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്‌ളോറിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി നിലച്ചതാണ് ലിഫ്റ്റ് നിന്നുപോകാന്‍ കാരണം. എന്നാല്‍, താന്‍ ഏറെ നേരം ലിഫ്റ്റിലെ അലാറം അടിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് നഴ്‌സ് പറയുന്നു.

'ലിഫ്റ്റില്‍ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. എക്കോ മെഷീനൊക്കെ ഉള്ളതിനാല്‍ തീരെ സ്‌പേസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മുക്കാല്‍ മണിക്കൂറോളം അലാറം അടിച്ചു. പിപിഇ കിറ്റ് ഇട്ടിരുന്നതിനാല്‍ വിയര്‍പ്പുവീണ് ഒന്നും കാണാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പിന്നെ കയ്യും കാലുമൊക്കെ തളര്‍ന്നുപോകുന്നതു പോലെ തോന്നി. മറ്റൊന്നും ഓര്‍മയില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞാണ് അറിയുന്നത്. 4.20ന് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവര്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് എന്നെ കണ്ടെത്തിയത്. 3.05നാണ് ലിഫ്റ്റില്‍ കയറിയത്' -അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ലിഫ്റ്റില്‍ വീണതിനാല്‍ ദേഹത്തൊക്കെ നല്ല വേദനയുണ്ടെന്നും നഴ്‌സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പനിയുള്ളതിനാല്‍ ഇവരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനും വിധേയയാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

