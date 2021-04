ന്യൂഡല്‍ഹി: ഝാന്‍സിയില്‍ ട്രെയിനില്‍ മലയാളികള്‍ അടക്കമുള്ള കന്യാസ്ത്രീകള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി.

കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ സ്വീകരിച്ച നടപടി അറിയിക്കാന്‍ നോര്‍ത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ മാനേജര്‍, ആര്‍പിഎഫ് അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ എന്നിവരോടാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയത്. ജസ്റ്റിസ് കുര്യന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

മാര്‍ച്ച് 19ന് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഒഡിഷയിലേക്ക് ട്രെയിനില്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് കന്യാസ്ത്രീകളെ ഒരുസംഘമാളുകള്‍ ആക്രമിച്ചതും നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം സ്റ്റേഷനില്‍ ഇറക്കിയതും. മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇത്. സന്ന്യാസിനിമാരില്‍ ഒരാള്‍ മലയാളിയാണ്.

