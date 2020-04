മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശനിയാഴ്ച 328 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 3,648 ആയി. ഇന്ന് പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളില്‍ 184 എണ്ണം ഗ്രേറ്റര്‍ മുംബൈ മേഖലയില്‍നിന്നാണ്.

പുണെയില്‍നിന്ന് 78 കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാവിയില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 16 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ധാരാവിയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 117 ആയി. രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. 201 പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

