മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തയ്യായിരം കടന്നു. ഇന്ന് 2,033 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 51 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 35,058 ആയി. ഇതില്‍ 25,392 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 1,249 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ്-19 മൂലം ഇതുവരെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

