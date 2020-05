മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടായിരം കടന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 18,120 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ന് 1,362 പേര്‍ക്കു കൂടി പുതുതായി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് ടോപെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ ഇനിമുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യില്‍ കരുതേണ്ടതില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. താപ പരിശോധന മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ക്ലിനിക്കിനു പുറത്തെ വലിയ ക്യൂ ഒഴിവാക്കാനാണിതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ധാരാവിയില്‍ ഇന്ന് അമ്പതു പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ധാരാവിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 783 ആയി. ധാരാവിയില്‍ മാത്രം 21 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

മുംബൈയിലെ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലില്‍ 72 തടവുകാര്‍ക്കും ഏഴു ജീവനക്കാര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തടവുകാരെ ജി.ടി. ആശുപത്രിയിലേക്കും സെന്റ് ജോര്‍ജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റുമെന്ന് ജയില്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

