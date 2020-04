ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 9,152 പേര്‍ക്കെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍. 308 പേര്‍ മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 796 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും 35 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ആകെ 857 പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത്. ഇന്നലെ മാത്രം 141 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള കോവിഡ്-19 പരിശോധനാകിറ്റുകളുടെ ആദ്യസെറ്റ് ഏപ്രില്‍ 15ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഐ.സി.എം.ആര്‍. വക്താവ് രമണ്‍ ആര്‍.ഗംഗാഖേദ്കറാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഞായറാഴ്ച വരെ 2,06,212 പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്. ആറാഴ്ച കൂടി പരിശോധനകള്‍ നടത്താനുള്ള സ്‌റ്റോക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

The first consignment of #COVID19 kits from China will arrive in India on 15th April: Raman R Gangakhedkar, Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/MZYzIZ6G40