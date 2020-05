ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 40,000 കടന്നു. 40,263 പേരാണ് രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 28,070 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 10,887 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. 1,306 പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 83 പേര്‍ മരിച്ചു. 2,487 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 40,263 including 28,070 active cases, 10887 cured/discharged/migrated and 1306 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/jVKm2sShny