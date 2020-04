ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,204 ആയി. ചൊവ്വാഴ്ച 31 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ബീലാ രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 31 പേരില്‍ 21 പേര്‍ക്കും ഒരു കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതുവരെ 81 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12 പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

കര്‍ണാടകയില്‍ 13 പുതിയ കേസുകള്‍ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി മുതല്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 260 ആയി. പത്തുപേര്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടമായതെന്നും 71 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടുവെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

13 new cases have been confirmed for #COVID19 in Karnataka from yesterday 5 pm to today 5 pm, the total number of cases stand at 260 including 10 deaths and 71 discharged/cured as of 5 pm today: State Health Department