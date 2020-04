ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,752 പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതായും 37 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 23,452 ആയി. ഇതില്‍ 17,915 പേര്‍ ചികിത്സയിലാണ്. 4,814 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 723 പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

1752 new #COVID19 cases & 37 deaths reported in the last 24 hours. Total number of cases rises to 23,452, including 17915 active cases, 4813 cured & 724 deaths: Union Health Ministry pic.twitter.com/nX6m1yRjY9