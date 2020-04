ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 3000 കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 525 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 3,072 ആയി. ഇതില്‍ 2,784 പേര്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. 213 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 75 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Increase of 525 #COVID19 cases in the last 24 hours, the largest spike in a day. Total number of #COVID19 positive cases rise to 3072 in India (including 2784 active cases, 213 cured/discharged/migrated people and 75 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/1aePFISWKK

രാജ്യത്ത് ആകെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് നിസാമുദ്ദീന്‍ മതസമ്മേളനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ശനിയാഴ്ച വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 490 പേര്‍ക്കാണ് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 26 പേര്‍ മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു തൊട്ടുപിന്നില്‍. 485 പേര്‍ക്കാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 422 പേര്‍ക്കും ഒരു കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ബീല രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

There are 485 #COVID positive cases in Tamil Nadu out of which 422 cases are from one source, from where we are getting a large number of cases: Beela Rajesh Tamil Nadu Health Secretary https://t.co/2SvfLRashM