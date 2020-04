ലഖ്‌നൗ: ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പോലീസിനെ അക്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കു നേരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തുമെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ അക്രമിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പേര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സമയത്ത് ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ പോലീസിനെ ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്താനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കര്‍ശമായി നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മുസഫര്‍ നഗറിലെ എസ്‌ഐക്കും കോണ്‍സ്റ്റബിളിനും നേരെ ഒരു സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഗ്രാമത്തില്‍ കൂട്ടംചേര്‍ന്നത് ചോദ്യംചെയ്യുകയും പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് പോലീസിനു നേരെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്‍ കല്ലെറിയുകയും ഇരുമ്പുവടികള്‍ക്കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. യുപിയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

