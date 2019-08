ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ കശ്മീരിലെത്തി. കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയിലെ ഷോപ്പിയാനില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം തെരുവുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശവാസികളുമായി സംവദിച്ചു.

ഷോപ്പിയാനിലെത്തിയ അജിത് ഡോവല്‍ സാധാരണക്കാരോട് കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കുകയും അവര്‍ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരോധനാഞ്ജ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ജനത്തിരക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും പ്രദേശവാസികള്‍ക്കൊപ്പം കശ്മീരിലെ പരമ്പരാഗത വിഭവമായ വാസ്വാന്‍ കഴിക്കാനും അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം കൂടി.

എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും, എന്താണ് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെന്നും തിരക്കിയ അജിത് ഡോവലിനോട് എല്ലാം നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം.

എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നും എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയും മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമെന്നും അജിത് ഡോവല്‍ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ചും ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഷോപ്പിയാനിലെ സി.ആര്‍.പി.എഫ്. സൈനികരുമായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് സംസാരിച്ചു. തീവ്രവാദത്തില്‍നിന്ന് കശ്മീരിനെ മുക്തമാക്കാന്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫിനെ മാത്രമേ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കാനാവുകയുള്ളുവെന്നും സി.ആര്‍.പി.എഫ്. അത് തെളിയിച്ചതാണെന്നും രാജ്യത്തിന് അത് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം സൈനികരോട് പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ മുന്നൂറോളം രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 40,000-ല്‍ അധികം സൈനികരെയും കശ്മീരില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: nsa ajit doval visits kashmir and he shares meals with locals in kashmir valley