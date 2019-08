ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണഘടനയിലെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ ശ്രീനഗറിലെത്തി. കശ്മീരിലെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളിലും പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ചതിലും പ്രത്യേകാധികാരം റദ്ദാക്കിയതിലും കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നുണ്ട്. വിഘടനവാദികള്‍ അടക്കമുള്ളവരില്‍നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ ശക്തമായി നേരിടാന്‍ തന്നെയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യങ്ങളും അജിത് ഡോവല്‍ പരിശോധിക്കും.

അതേസമയം, ഡല്‍ഹി മാതൃകയിലുള്ള കേന്ദ്രഭരണമാകും കശ്മീരിലും നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന പോലീസിനെ പൂര്‍ണമായും കേന്ദ്രനിയന്ത്രണത്തിലാക്കും. സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റുസംവിധാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രം നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

