ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രവാസികളെ സൗജന്യമായി മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ കോടതിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പ്രവാസി സംഘമാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗള്‍ഫിലും മറ്റും തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടെന്നും അവര്‍ക്ക് എയര്‍ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ച ടിക്കറ്റ് തുക താങ്ങാനാകില്ലെന്നും അതിനാല്‍ മടങ്ങിവരുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരള പ്രവാസി സംഘമാണ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

ഒന്നുകില്‍ ഇവരെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുവരിക, അതല്ലെങ്കില്‍ എംബസി ഫണ്ടില്‍ നിന്നുളള തുക ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരള പ്രവാസിസംഘം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരാണ് എന്നും കോടതിക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഈ ഹര്‍ജിക്ക് തൊട്ടുമുന്‍പ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ വന്നിരുന്നു. എ്ന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിടാന്‍ വിസമ്മതിച്ച കോടതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിക്കാമെന്ന് വാക്കാല്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ എടുക്കുന്ന നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളില്‍ സുപ്രീംകോടതിക്ക് ഇടപെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം പുറത്തുവന്നാല്‍ മാത്രമേ കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും നിര്‍ദേശം കോടതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതവരൂ.

Content Highlights: NRI Evacuation: Can't interfere with the government's policy decisions:Supreme Court