ചെന്നൈ: പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് കരുണാനിധിയുടെ മൂത്ത മകന്‍ എം.കെ. അഴഗിരി. തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ ആരൊക്കെയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന്‌ അഴഗിരി പറഞ്ഞു. പുതിയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ച് അണ്ണാ ഡി.എം.കെ.- ബിജെപി സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ അഴഗിരി തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചത്.

എന്നാല്‍, അഴഗിരി ഈ പ്രചാരണം പൂര്‍ണമായി തള്ളി. പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് താന്‍ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആരൊക്കെയോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയാന്‍ നവംബര്‍ 21-ന് ചെന്നൈയിലെത്തുന്ന അമിത് ഷായെ കാണും എന്ന പ്രചാരണവും അഴഗിരി തള്ളി.

അഴഗിരി എന്‍.ഡി.എ. സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞ ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍ വിശ്വസ്തനായ ഒരു നേതാവിനെ മധുരയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഈ നേതാവ് മധുരയിലെത്തി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അഴഗിരിയുടെ പരസ്യപ്രതികരണം.

ഡി.എം.കെയിലേക്ക് തിരികെ എത്താനായി അഴഗിരി നടത്തുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്‍.ഡി.എ. പ്രവേശന പ്രചാരണം എന്ന് വിലയിരുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് അഴഗിരിയുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടേയും ഇടപെടല്‍. പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ 2014 ലാണ് അഴഗിരിയെ ഡി.എം.കെയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.

