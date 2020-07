ലഖ്‌നൗ/ഭോപ്പാല്‍: കാന്‍പൂരില്‍ എട്ട് പോലീസുകാരെ വെടിവച്ചു കൊന്ന കൊടുംകുറ്റവാളി വികാസ് ദുബെയുടെ അറസ്റ്റ് നാടകമാണെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. ദുബെയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയാണ് ഒരുക്കി നല്‍കിയതെന്ന് യു.പി. കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. കൊടുംകുറ്റവാളിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദുബെയെ പോലീസ് പിടികൂടിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ ക്ഷേത്ര നഗരമായ ഉജ്ജൈന്റെ ചുമതല മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയ്ക്കാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. ദുബെയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ കാന്‍പൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല മിശ്രയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് എന്നകാര്യവും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവായി കോണ്‍ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതേസമയം, കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്ന് ബി,ജെ,പി, നേതാവും മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ നരോത്തം മിശ്ര പ്രതികരിച്ചു. കൊടും കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടിയ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം കോണ്‍ഗ്രസ് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ദുബൈയുടെ നാടകീയമായ കീഴടങ്ങള്‍ കുറ്റവാളികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. വികാസ് ദുബെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വികാസ് ദുബെയുടെ അറസ്റ്റ് നാടകം മാത്രമാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖ്യ എതിരാളികളായ സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി(എസ്.പി) യും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുബെയുടെ സംഘത്തിലെ അപ്രധാന അംഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് പോലീസ് വിവിധ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെ വധിച്ചതെന്ന് യു.പി. മുന്‍ മന്ത്രിയും എസ്.പി നേതാവുമായ ഐ.പി സിങ് ആരോപിച്ചു. ദുബെയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാനുള്ള സാവകാശം പോലീസ് നല്‍കി. അയാള്‍ ഹരിയാണയിലെ ഫരീദാബാദിലുണ്ടെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പോലീസ് പരത്തി. എന്നാല്‍ ഉജ്ജൈനിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് അയാളെ പിടികൂടിയതില്‍നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശില്‍ ദുബെയ്ക്ക് അഭയം നല്‍കിയെന്നും കീഴടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുത്തുമെന്നുമാണെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ നിരന്തരം രൂക്ഷ വിമര്‍ശമുന്നയിക്കുന്ന ഐ.പി സിങ് ആരോപിച്ചു.

അതിനിടെ, പോലീസും ക്രിമിനലുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയൊണ് യു.പി പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. വികാസ് ദുബെയുമായി ബന്ധമുള്ള നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഡിഐജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെപ്പോലും സ്ഥലംമാറ്റിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

