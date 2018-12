മുംബൈ: ആ ചവിട്ടി നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാള്‍ നടന്നുനീങ്ങിയപ്പോള്‍ കണ്ടുനിന്നവര്‍ക്ക് പോലും സങ്കടം സഹിക്കാന്‍ ആകുമായിരുന്നില്ല. ആ ചവിട്ടിയില്‍ അയാള്‍ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് മാസം പ്രായമായ തന്റെ പിഞ്ചോമനയുടെ ശരീരമായിരുന്നു!!

ബുധനാഴ്ച്ച മുതല്‍ രാജ്യത്തിന്റെയാകെ നൊമ്പരമാണ് രാജേഷ് യാദവ് എന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരന്‍. സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതാവുന്ന നിസ്സഹായതയുടെ മുഖമായാണ് ആ ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്. അന്ധേരിക്ക് സമീപം മരോളില്‍ ഇഎസ്‌ഐ ആശുപത്രിയില്‍ അഗ്നിബാധയുണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മരിച്ച എട്ട് പേരില്‍ ഒരാള്‍ രാജേഷിന്റെ മകളായിരുന്നു.

രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് രാജേഷ്-രുക്മിണി ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് പെണ്‍കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. ഈ മാസം 14ന് വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖത്തെത്തുടര്‍ന്ന് രുക്മിണിയെ ഇഎസ്‌ഐ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാജേഷിന്റെ സഹോദരിയാണ് രുക്മിണിയുടെ സഹായിയായി ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. മകള്‍ രാജേഷിനൊപ്പം വീട്ടിലും.

കേറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിക്കാരനായ രാജേഷ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോള്‍ മകളെയും ആശുപത്രിയിലാക്കും. രുക്മിണി കുഞ്ഞിനെ പാല്‍കൊടുത്തും കളിപ്പിച്ചും നേരം പോക്കും. തിരികെവരുന്ന വഴി രാജേഷ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച്ചയും രാജേഷ് ജോലിക്ക് പോയത്. ജോലിക്കിടെയാണ് ഇഎസ്‌ഐ ആശുപത്രിയില്‍ അഗ്നിബാധയുണ്ടായ വിവരം രാജേഷ് അറിഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പ്രവേശിപ്പിച്ചതറിഞ്ഞ് ഭാര്യയെയും മകളെയും സഹോദരിയെയും തിരക്കി രാജേഷ് ഓടിയെത്തി. സഹോദരിയെയും ഭാര്യയെയും കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ, മകളെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയ പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ച് തിരക്കി നടന്ന രാജേഷിന് അര്‍ധരാത്രി ഒരുമണിയോടെയാണ് ഒരു ആശുപത്രിയുടെ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ നിന്ന് മകളെ ലഭിച്ചത്, അതും ജീവനറ്റ നിലയില്‍. അവളെ ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ നല്ലതെന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താന്‍ ആ നിസ്സഹായവസ്ഥയില്‍ അയാള്‍ക്കായില്ല. നീലയും ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള ഒരു ചവിട്ടി വാങ്ങി അതിലേക്ക് മകളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം അയാള്‍ വിങ്ങലോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി.

കടുത്ത പുകയില്‍ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സ്ഥിരീകരണം. അഗ്നിബാധയുണ്ടായപ്പോള്‍ വന്ന കടുത്ത പുകയില്‍ രുക്മിണിക്കും സഹോദരിക്കും കുഞ്ഞിനെ കയ്യില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും പുകയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ചവിട്ടിയില്‍ മകളുമായി നീങ്ങിയ രാജേഷിനോട് എന്തിനാണ് കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടിയില്‍ പൊതിഞ്ഞതെന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് അയാള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു. അവളെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വേറെ നല്ലതൊന്നും എനിക്ക് കയ്യില്‍ കിട്ടിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

അതെ, നിസ്സഹായതയില്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിതുമ്പിപ്പോവേണ്ടി വരുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും എന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും ചിത്രം .

