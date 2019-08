ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിലെ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയതിനെക്കാള്‍ വലിയ ദേശവിരുദ്ധ നടപടിയില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തേണ്ടത് നമ്മളില്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്നു അതൊരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന ആരോപണത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.

കഴിഞ്ഞദിവസം വിമാനത്തില്‍വെച്ച് യാത്രക്കാരി രാഹുല്‍ഗാന്ധിയോട് പരാതി പറയുന്ന വീഡിയോയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എത്രകാലം ഇത് തുടരാനാകുമെന്നും ദേശീയതയുടെ പേരില്‍ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട, അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരില്‍ ഒരാളാണ് ഈ യാത്രക്കാരിയെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

How long is this going to continue?This is one out of millions of people who are being silenced and crushed in the name of “Nationalism”.



For those who accuse the opposition of ‘politicising’ this issue: https://t.co/IMLmnTtbLb