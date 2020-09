ന്യൂഡൽഹി: കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലെ ഫീസ് പുനഃനിര്‍ണ്ണയിച്ചാലും ഉടൻ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കരുത് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി. സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിദ്യാർഥികളും നൽകിയ ഹർജികളിൽ അന്തിമ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെയാണ് പുതിയ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെ കോടതി തടഞ്ഞത്.

കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലേക്ക് 2017-18, 2018-19, 2019-20 അധ്യയന വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഫീസ് പുനഃനിര്‍ണ്ണയിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 19 മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലെ ഫീസ് പുനഃനിര്‍ണ്ണയിക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിദ്യാർഥികളും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കോളേജുകള്‍ ഹാജരാക്കിയ രേഖകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് സംസ്ഥാന ഫീസ്‌ നിര്‍ണ്ണയ കമ്മിറ്റി ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചത്. അതിനാല്‍ കോളേജുകള്‍ക്ക് സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത രേഖകള്‍ ഫീസ് നിര്‍ണ്ണയത്തിന് പരിഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ജയ്ദീപ് ഗുപ്‌തയും, സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസൽ ജി പ്രകാശും വാദിച്ചു.

പ്രവേശന സമയത്ത് നിശ്ചയിച്ചതിനെക്കാളും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് നീതിയല്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജർ ആയ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ വി ഗിരിയും അഭിഭാഷകൻ രമേശ് ബാബുവും വ്യക്തമാക്കി. തടസ്സ ഹർജി നൽകിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പി എസ് നരസിംഹയും അഭിഭാഷകൻ ആബിദ് അലി ബീരാനുമാണ് ഹാജരായത്. കോളേജ് മാനേജ്‌മെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ രഞ്‌ജിത്‌ കുമാർ, അഭിഭാഷകരായ ഹാരീസ് ബീരാൻ, പല്ലവി പ്രതാപ്, സുൽഫിക്കർ അലി എന്നിവർ ഹാജരായി. സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടായതിനാൽ മാനേജ്‌മെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജർ ആയ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജീത് കുമാറിന്റെ വാദം തടസപ്പെട്ടു. രഞ്ജീത് കുമാറിന്റെ വാദം കോടതിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

