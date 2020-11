പട്‌ന: ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ (ഇവിഎം) ക്കും ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ആശയപരമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇവരണ്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല. ഇത്തവണ ബിഹാറില്‍ മഹാസഖ്യം വിജയിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

എംവിഎം (മോദി വോട്ടിങ് മെഷീന്‍) ആകട്ടെ, മോദി ജിയുടെ മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ, അവ രണ്ടിനേയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. സത്യം സത്യവും നീതി നീതിയുമാണ്. ആ വ്യക്തിക്കെതിരായ ആശയപരമായ യുദ്ധമാണ് താന്‍ നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിക്കെതിരെയാണ് പോരാട്ടം. അവരുടെ ആശയങ്ങളെ നാം പരാജയപ്പെടുത്തും - ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിലെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

2019 ലും വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രാഹുല്‍ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മോദിക്കും സംഘത്തിനും മുന്നില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കീഴടങ്ങി എന്ന വിമര്‍ശമാണ് രാഹുല്‍ അന്ന് ഉന്നയിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കടുത്ത അസന്തുഷ്ടിയാണ് തനിക്കെതിരെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബിഹാറില്‍ ഇന്നു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. എത്ര വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചാലും സ്‌നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ താന്‍ ശ്രമിക്കും. വെറുപ്പുകൊണ്ട് വെറുപ്പിനെ കീഴടക്കാനാവില്ല. സ്‌നേഹംകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്താതെ ഒരു ഇഞ്ചുപോലും തലകുനിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ മധേപുരയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോഴും മോദിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ബിഹാറിലെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്ന മോദിയും നിതീഷ് കുമാറും ഇപ്പോള്‍ അവരുടെ വോട്ട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മനസില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടോ ? തങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ എവിടെ എന്നാണ് നിതീഷ് കുമാറിനോട് യുവാക്കള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആട്ടിയോടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

