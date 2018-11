ന്യൂഡല്‍ഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാന്‍ രാമന്‍ സഹായിക്കും എന്നാണ് ബി.ജെ.പി കരുതുന്നതെന്ന് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പ്രസിഡന്റ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള. എന്നാല്‍ രാമനോ അള്ളാഹുവോ അല്ല ജനങ്ങളുടെ വോട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയെന്നും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഡോളര്‍ എവിടെയാണ് ? സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എവിടെയാണ് ? റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ? നിങ്ങള്‍ക്കത് കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ ? ഇത് ബി.ജെ.പി വിരുദ്ധ മുന്നണിയുടെ ചോദ്യമല്ല. ഐക്യപ്പെടലിന്റെ ചോദ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ചോദ്യമാണിത് - ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒന്നിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാം പ്രായോഗികമാണെന്നായിരുന്നു ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ മറുപടി. ബദ്ഗാം ഏറ്റമുട്ടലില്‍ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് തോക്കുകള്‍കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കാന്‍ കഴിയുക എന്നായിരുന്നു മറുപടി. തീവ്രവാദം അവിടെ ഉണ്ടാവും. പോരാടുകയും അതോടൊപ്പം ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താലേ നിങ്ങള്‍ക്ക് അതിനെ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

