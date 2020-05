ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് 17നു ശേഷം ഡല്‍ഹിയില്‍ എന്തൊക്കെ ഇളവുകള്‍ വേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളില്‍നിന്നു നിര്‍ദേശം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. 17-നു ശേഷം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മെയ് 17-നു ശേഷം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് പറയാം. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ delhicm.suggestions@gmail.com എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിലും 8800007722 എന്ന വാട്ട്‌സാപ്പ് നമ്പറിലും അയക്കാമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മെയ് 17 വരെയാണ് മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും ചോദിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായി വേണ്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ പറയാന്‍ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മെയ് 15 വരെയാണ് സമയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപ്രകാരമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഇളവുകള്‍/നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്.

ബസ് സര്‍വീസ്, മെട്രോ, ഓട്ടോ, ടാക്‌സി, സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ക്കറ്റ് എന്നിവ തുറക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

