ലഖ്‌നൗ: ഇന്ത്യ-ചൈന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ വിമര്‍ശിച്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി ബിജെപി എംപി വീരേന്ദ്ര സിംഗ്. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു.

വസ്തുകള്‍ വിശദമായി പഠിക്കാന്‍ വീരേന്ദ്ര സിംഗ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുപിഎ ആയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തില്‍ അധികാരത്തിലെങ്കില്‍ അയല്‍ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ നേര്‍ക്ക് ദുഷ്ടലാക്കോടെ ഒന്നു നോക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും യുപിഎ ആയിരുന്നു അധികാരത്തിലെങ്കില്‍ 15 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ചൈനയെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണില്‍നിന്ന് പറിച്ചെറിയുമായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

