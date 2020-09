ഹൈദരാബാദ്: വിദ്വേഷ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പേരില്‍ തനിക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമാണെന്ന് വിവാദ ബിജെപി എംഎല്‍എ രാജാ സിങ്. താന്‍ ഒരുവര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പക്ഷപാതരഹിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ബിജെപിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കരുതെന്നും എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് നല്‍കി പുതിയ അക്കൗണ്ടു തുറക്കാന്‍ അനുവാദം തേടി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് കത്ത് അയയ്ക്കുമെന്നും രാജാ സിങ് പറയുന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ അനുവാദം തേടി അവര്‍ക്ക് കത്തയയ്ക്കും. അതുപയോഗിക്കാന്‍ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും ഞാന്‍ പാലിക്കും- രാജാ സിങ് പറഞ്ഞു. 2019 മുതല്‍ തനിക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ വിലക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ കാരണമായ അക്കൗണ്ട് തന്റെ അണികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

തന്റെ വെരിഫൈഡ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2018 ഒക്ടോബര്‍ എട്ടിന് താന്‍ ഹൈദരാബാദ് പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മറ്റൊരു പേജ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും 2019 ഏപ്രിലില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അന്നുമുതല്‍ തനിക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ അക്കൗണ്ടില്ലെന്നും അതിനാല്‍ തനിക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട പ്രശ്‌നം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും രാജാ സിങ് ചോദിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുംം ബിജെപിക്കുമെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും എ.ഐ.എം.ഐ.എം നേതാവ് അസദുദീന്‍ ഒവൈസിയും നിരന്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും രാജാസിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അക്രമവും വിദ്വേഷവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കാട്ടിയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് രാജാസിങ്ങിന് വിലക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്‍സറ്റഗ്രാമിലടക്കമാണ് വിലക്ക്. ഭാവിയില്‍ പുതിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കുന്നത് തടയാന്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ അപകടകാരിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

