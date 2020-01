സീതാപൂര്‍: ഭരണ നിര്‍വഹണത്തിനായി മന്ത്രിമാര്‍ വിദ്യാസമ്പന്നരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ജയില്‍ മന്ത്രി ജെകെ സിങ്. അതത് വകുപ്പുകളിലെ ജോലികള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീര്‍ക്കാന്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് കീഴില്‍ സെക്രട്ടറിമാരടക്കം വിവിധ ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സീതാപൂരിലെ സേത് റാം ഗുലാം പട്ടേല്‍ മെമ്മോറിയല്‍ കേളേജില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'മന്ത്രിമാര്‍ വിദ്യാസമ്പന്നരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു മന്ത്രിയാണ്. എനിക്ക് കീഴില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്ത് തീര്‍ക്കാന്‍ സെക്രട്ടറിമാരും നിരവധി ജോലിക്കാരുമുണ്ട്. ജയില്‍ മന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ ഭരണനിര്‍വഹണത്തിന് ഞാന്‍ ജയിലിലേക്ക് നേരിട്ട് പേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജയിലര്‍ക്ക് കീഴില്‍ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാര്‍ ജയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം സുഖമായി നടത്തും.'- മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകള്‍ സമൂഹത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍, എന്‍ജിനിയര്‍മാര്‍ പോലുള്ള ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര്‍ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍, രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവരുടെ സംസാര വിഷയമെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

content highlights; Not necessary for minister to be educated, says UP Minister for Jail