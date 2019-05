ന്യൂഡല്‍ഹി: 2016 സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പ് മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയെന്നതിന് വിവരങ്ങളില്ലെന്ന് സൈന്യം. ജമ്മുകശ്മീരിലെ വിവരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനായ രോഹിത് ചൗധരി നല്‍കിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിലാണ് സൈന്യത്തിന്റെ മറുപടി. യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എത്രതവണ മിന്നലാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അപേക്ഷയില്‍ ചോദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ തങ്ങളുടെ പക്കല്‍ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷന്‍സ് ല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ പറയുന്നത്.

2004 മുതല്‍ 2014 വരെയും, 2014 സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷവും എത്ര തവണ മിന്നലാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നും അവയില്‍ എത്രയെണ്ണം വിജയകരമായെന്നുമായിരുന്നു രോഹിത് ചൗധരി ചോദിച്ചിരുന്നത്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കപ്പുറത്ത് 2016 സെപ്റ്റംബറില്‍ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് ഇതിന് മറുപടിയായി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. മിന്നലാക്രമണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒരു സൈനികന് പോലും ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും മറുപടിയിലുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് മിന്നലാക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നതായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും മറുപടിയിലുണ്ട്.

യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിരവധി തവണ മിന്നലാക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നതായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ പരാമര്‍ശം ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിജെപി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

Content Highlights: not hold any data pertaining to surgical strikes if carried out before September 29, 2016, Army