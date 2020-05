ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ട്രാക്കര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനായ ആരോഗ്യസേതു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കി നോയിഡ പോലീസിന്റെ ഉത്തരവ്.

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ വന്നതോടെ തെരുവുകളില്‍ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനമായി കണക്കാക്കി ശിക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് നോയിഡ പോലീസ് എസിപി അഖിലേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു.

തെരുവില്‍ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരേയും പരിശോധിക്കാന്‍ പോലീസിന് സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ അതിര്‍ത്തിയിലും തെരുവുകളിലും പെട്ടന്ന് പരിശോധന നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എസിപി വ്യക്തമാക്കി.

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കയ്യിലുള്ളവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ആരോഗ്യസേതു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് നോയിഡ പോലീസ് ഉത്തരവായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ജീവനക്കാര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

വ്യക്തികളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രോഗ ബാധിതനോ രോഗ സാധ്യതയോ ഉള്ള വ്യക്തികളെ പിന്തുടരുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആരോഗ്യസേതു. കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ ഇതിനോടകം ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

Content Highlights: Not having Aarogya Setu on your phone might get you booked by Noida Police