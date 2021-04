ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടയിലും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമുള്ള വാക്‌സിന്‍ വിതരണം മന്ദഗതിയില്‍. ലക്ഷ്യമിട്ട 3 കോടിയില്‍ ഇതുവരെ 37 ശതമാനം മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മാത്രമേ പൂര്‍ണമായും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 91 ലക്ഷത്തോളം മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

വാക്‌സിനേഷനായി 2.36 കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകരുമാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും എണ്ണം പരിഗണിച്ചാല്‍ പൂര്‍ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം 47 ശതമാനമായി ഉയരും. എങ്കിലും പകുതിയില്‍ താഴെ ആളുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വാക്‌സിനേഷന്‍ ലഭിച്ചത്.

പല സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഈ മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗഗത്തിനെ വാക്‌സിനേഷന് എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും ഇതിന്റെ ഫലമായി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ മന്ദഗതിയിലായെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വാക്‌സിന്റെ സുരക്ഷ ഉള്‍പ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും പലരും വാക്‌സിനെടുക്കാന്‍ ഇപ്പോഴും മടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി വരെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 12.26 കോടി ഡോസ് വാക്‌സിനുകള്‍ നല്‍കി. 45 നും 60 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 10.8 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്കും 60 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള 38.9 ലക്ഷം ആളുകള്‍ക്കും രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Not Even Half of Frontline and Health Workers Have Been Fully Vaccinated So Far: Report