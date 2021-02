ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു ട്വീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര നടി തപ്‌സി പന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ കര്‍ഷക സമരത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ അന്തര്‍ദേശീയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കേന്ദസര്‍ക്കാരും ചലച്ചിത്ര-കായിക താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറയാതെ തപ്‌സിയുടെ ട്വീറ്റ്.

'ഒരു ട്വീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഒരു തമാശ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഒരു ഷോ നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ പോകുകയല്ല, നിങ്ങളുടെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്', തപ്‌സി പന്നു ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കര്‍ഷക സമരം ഉയര്‍ത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രമുഖര്‍ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു തപ്‌സിയുടെ ഈ ട്വീറ്റ്.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇന്റര്‍നെറ്റ് തടയുന്നതടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചും പോപ് താരം റിഹാന ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് വിഷയം അന്തര്‍ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രെറ്റ ത്യുന്‍ബെ, ബ്രിട്ടീഷ് എംപി ക്ലൗഡിയ വെബ്ബെ, അമേരിക്കയിലെ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗം ജിം കോസ്റ്റ, യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ മരുമകളും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയുമായ മീന ഹാരിസ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി.

If one tweet rattles your unity, one joke rattles your faith or one show rattles your religious belief then it’s you who has to work on strengthening your value system not become ‘propaganda teacher’ for others.